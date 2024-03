Sechi rovina la festa a Gruber e Travaglio Salvini? Ma quale spallata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Il risultato della Lega nelle elezioni regionali abruzzesi, inferiore rispetto agli alleati del centrodestra, è l'unico appiglio della sinistra nell'analisi del voto. Insomma, il campo largo è stato bocciato dagli elettori, Marco Marsilio ha vinto agilmente e non c'è stato nessun effetto Sardegna. Nella puntata di martedì 12 marzo di Otto e mezzo, su La7, la conduttrice si chiede se Matteopossa in qualche modo mettere in difficoltà il governo. Per Marcounin "versione Papeete" è l'unico ostacolo per cui l'esecutivo potrebbe durare meno di cinque anni. "Perché dovrebbe farlo? È la sua natura, come la favola della rana e dello scorpione", dice il direttore del Fatto quotidiano. Mariorespinge in toto una visione di questo tipo. Il direttore di Libero spiega che è impossibile ...