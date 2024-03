Se tra lui e lei c’è di mezzo l’ironia Gli inglesismi | il tango e le sorprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Una commedia ironica sulla coppia negli anni Duemila e uno spettacolo comico sull’Italia di oggi e sul rapporto tra uomini e donne. Doppio appuntamento con il teatro che fa ridere e riflettere. A Biassono venerdì alle 21 il cineteatro Santa Maria di via Segramora ospiterà “La coppia scoppia“, con gli attori Ketty Capra e Christian Kley, per la regia di Paola Giacometti. La commedia racconta con sguardo divertito gli stereotipi dei nostri tempi, attraverso le vicende di Andrea e Andrea, una coppia con lo stesso nome, ma non con lo stesso rapporto con la vita: tra meditazioni, lezioni die piccoli imprevisti si troveranno ad affrontare una terapia di coppia che li porterà a un finale inaspettato. Biglietti d’ingresso da 13 a 15 euro. Info e prenotazioni via whatsapp allo 039/2322144 o scrivendo a [email protected] . L’evento fa parte della rassegna ...