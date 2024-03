“Se solo fossi un orso” | il film di Zoljargal Purevdash al cinema

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 12 marzo 2024) Nelle sale italiane dal 14 marzo distribuito da Trentarriverà “Seun” di. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 nella sezione Un Certain Regards, “Seun” è il lungometraggio d’esordio della registaed è il primoproveniente dalla Mongolia ammesso in Selezione Ufficiale sulla Croisette. Al centro della vicenda Ulzii, un adolescente che vive nei sobborghi poveri di Ulan Bator, capitale della Mongolia. Dotato di un Q.I. superiore alla media, il ragazzo è determinato a vincere un concdi fisica per ottenere una borsa di studio, mentre la madre, analfabeta, ha trovato lavoro ...