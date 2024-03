Scuola | quando iniziano le vacanze per Pasqua 2024? Il calendario regione per regione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo ledi Natale, gli studenti sono in trepidazione in attesa dello ‘stop’ per la festività di. Ma, come di consueto, le chiusure programmate per la festa quest’anno saranno uguali per tutte le Regioni. Non resta che scoprirecadranno le ricorrenze festive e quali saranno i giorni di sospensione delle attività scolastiche per gli studenti italiani.dichiudono le scuole e per quanti giorni – ilcorrieredellacitta.comQuest’anno la domenica delle Palme cade domenica 24 marzo, mentre il giorno diè domenica 31 e Pasquetta o lunedì dell’Angelo il 1 aprile. È stato, perciò, stabilito che le scuole restino chiuse dal 28 marzo al 2 aprile compreso, tranne in Val d’Aosta dove riapriranno il 2 aprile, subito dopo aver ...