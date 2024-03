Scream 7 | Neve Campbell annuncia il ritorno di Sidney nel film che sarà diretto da Kevin Williamson

(Di martedì 12 marzo 2024)7 verrà realizzato e alla regia del progetto ci, mentre nel cast cianche l'attrice, interprete diPrescott.7 potrà contare sulditra i protagonisti del prossimo capitolo della saga horror e alla regia ciA confermarlo è stata la stessa attrice com un post Instagram in cui: "Prescott tornerà!!!!". Il messaggio dell'attrice, confermando la sua presenza in7, ha poi scritto: "Poter interpretare ...

Neve Campbell ha annunciato che, qualora si presentassero le giuste circostanze, potrebbe tornare sui suoi passi e riprendere il ruolo di Sidney Prescott in Scream . A giugno 2022, l’attrice ha ... (cinemaserietv)

Scream 7: Neve Campbell nel cast, Kevin Williamson debutta alla regia!: Doppio colpo di scena: Neve Campbell ha pubblicato su Instagram un annuncio che galvanizzerà tutti i fan della saga di Scream. Non solo l’attrice tornerà nei panni di Sidney Prescott in Scream 7, ma ...badtaste

Scream 7, Neve Campbell torna nel cast! Alla regia l'autore dei primi 5 film: Dopo l'assenza e le relative polemiche in occasione di Scream 6, Neve Campbell è pronta a riprendere il suo storico ruolo nella saga ...cinema.everyeye

Neve Campbell tornerà in Scream 7!: Lo scorso gennaio lo aveva anticipato come «fattibile, alle giuste condizioni», ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Neve Campbell tornerà per ...ciakmagazine