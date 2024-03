Scoppia la lite | accoltellato per la strada Partono le indagini | preso l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) È un 20enne egiziano, pregiudicato, il responsabile dell’accoltellamento di domenica pomeriggio a Pero. Il giovane è stato identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate dai carabinieri della Tenenza di Pero, in poche ore a conclusione di un’immediata attività d’indagine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirente il 20enne, alle ore 18.30 circa, in via Cristina Maria (nella foto), per motivi in corso di accertamento probabilmente durante unaha ferito al fianco sinistro, presumibilmente con arma da taglio, un suo connazionale, 25enne e incensurato, poi si è allontanato. La vittima in difficoltà e dolorante al fianco, invece, é stata soccorsa da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno chiamato la centrale operativa del 118 e la vittima è stata trasportata da un’ambulanza in codice ...