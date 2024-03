Scialpinisti morti, la tragedia della famiglia: cinque vittime, 21 anni il più giovane. «morti assiderati»: Proseguire era impossibile e in poco tempo hanno perso il senso dell'orientamento. Cinque Scialpinisti sono morti congelati sulle Alpi Svizzere, a 600 metri in linea d'aria dal confine italiano, dopo ...leggo

Scialpinisti morti, la tragedia della famiglia: 5 i corpi congelati recuperati. Inutile il tentativo di salvarsi in una buca: Quando la tempesta di neve li ha sorpresi, si trovavano a 3.500 metri di quota. Proseguire era impossibile e in poco tempo hanno perso il senso dell'orientamento. Cinque Scialpinisti sono ...ilgazzettino

Zermatt, l’operazione estrema per tentare di salvare i Scialpinisti morti: «Sono stati presi dal panico, ognuno ha cercato una via per salvarsi»: Un sesto è disperso. Usati 11 elicotteri sul versante svizzero del Cervino. «Abbiamo fatto di tutto». vevano scavato una fossa nelle neve, ma non li ha salvati dall’assideramento ...corriere