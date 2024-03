(Di martedì 12 marzo 2024) Prima top ten in carriera per la trentina, che coglie in Norvegia il suo miglior risultato ROMA - Trionfo norvegese nella sprint in tecnica classica diche regala il successo ai padroni di casa Johannese Kristine, ma saluta il primo risultato nella top ten di Coppa del Mondo

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 2415 2 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 2258 3 VALNES Erik NOR 1939 4 GOLBERG Paal NOR 1755 5 NYENGET Martin Loewstroem NOR 1216 6 ... (oasport)

AKSEL, “ROSSO NORVEGESE” SI PREPARA PER LA TAPPA FINALE DI COPPA EUROPA: VARENA (TN) – Si concluderà domani il ritiro della Nazionale Juniores di Sci di fondo, con la presenza del valsassinese Aksel Artusi, 10 giorni in quota al Passo di Lavazè in Trentino. Dalla sera di ...valsassinanews

Sci fondo: Cdm. Klaebo e Skistad trionfano a Drammen, Monsorno decima: La Coppa del Mondo di fondo ora si trasferisce nella svedese Falun per la tappa conclusiva della stagione: da venerdì saranno in programma una sprint in classico, una 10km individuale ancora in ...sport.tiscali

Sci di fondo: Klaebo indomabile, anche Drammen lo proclama trionfatore nella sprint tc. Tripletta Norvegia: Ancora una volta non c'è storia: Johannes Hoesflot Klaebo non vince, ma domina anche la sprint a tecnica classica di Drammen, portando a 12 le vittorie individuali in stagione e a 14 quelle in general ...oasport