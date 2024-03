Sci di fondo | Nicole Monsorno decima nella sprint tc di Drammen! Vince Skistad | Coppa del Mondo di specialità a Svahn

(Di martedì 12 marzo 2024) Lafemminile in tecnica classica andata in scena a, in Norvegia, valida per ladeldi sci di2023-2024 riapre la lotta per la classifica generale grazie al secondo posto della svedese Linn, che porta a casa ladie si issa a -102 dalla statunitense Jessie Diggins, oggi 16ma. Vittoria della padrona di casa norvegese Kristine Stavaas, la quale trionfa con grande meritosua città d’origine, festeggiando con la bandiera della società d’appartenenza e non con la quella norvegese, mentre completa il podio l’altra statunitense Rosie Brennan, terza. Ottima prestazione da parte dell’unica italiana in gara,, ...

