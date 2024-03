Sci di fondo | Klaebo indomabile | anche Drammen lo proclama trionfatore nella sprint tc Tripletta Norvegia

(Di martedì 12 marzo 2024) Ancora una volta non c’è storia: Johannes Hoesflotnon vince, ma dominalaa tecnica classica di, portando a 12 le vittorie individuali in stagione e a 14 quelle in generale. 2’35?89 il suo tempo finale sulla salita conclusiva, leggera eppure sempre sotto il suo comando. Mai un dubbio circa l’esito conclusivo.norvegese, peraltro: al secondo posto c’è infatti Haavard Solaas Taugboel a 1?09, seguito al terzo da Even Northug a 1?32. Niente da fare per tutti gli altri: il migliore dei non norge è il sorprendente canadese Antoine Cyr a 1?76, poi il francese Richard Jouve a 1?85 e, sostanzialmente con resa firmata prima della volata, sesto è l’americano James Clinton Schoonmaker a 4?45. Sci di, Nicole Monsorno decima...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle gare del week end da Falun. Buon pomeriggio! 15.43: Doppia vittoria norvegese , ... (oasport)

La sprint femminile in tecnica classica andata in scena a Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 riapre la lotta per la classifica generale grazie al secondo ... (oasport)

Sci di fondo, Nicole Monsorno decima nella sprint tc di Drammen! Vince Skistad, Coppa del Mondo di specialità a Svahn: La sprint femminile in tecnica classica andata in scena a Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 riapre la lotta per la classifica generale grazie al secondo pos ...oasport

I soliti Klaebo e Svahn siglano i migliori crono nelle qualificazioni della sprint TC di Drammen. Disastro azzurro: Nelle qualificazioni della sprint in classico, sul circuito cittadino di Drammen, il classe '96 norge è stato il più veloce davanti al francese Richard Jouve e ...neveitalia

Sci di fondo, Monsorno unica qualificata italiana a Drammen 2024: Non iniziano con il piede giusto le finali dello sci di fondo per la nazionale italiana. Nicole Monsorno ha ottenuto il via libera ...tag24