Sci Alpino | le finali della Coppa del Mondo a Saalbach | tutti i convocati azzurri

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano – Due week end di Sci, per l’ultima volta in stagione. Si chiude ladeldi uno degli sport invernali più vittorioso per l’Italia e lo fa con la tappa delledi, in Austria. Il regolamentoFIS prevede in programma le gare dei 25 migliori atleti di ciascuna classifica, insieme a coloro che hanno ottenuto più di 500 punti in graduatoria generale, con i campioni deljuniores. L’Italia sarà in gara con la squadra maschile e femminile. Saranno 15nel totale: Alex Vinatzer (gigante e slalom), Luca De Aliprandini, FilippoVite e Giovanni Borsotti (gigante), Tommaso Sala (slalom), Guglielmo Bosca, Mattia Casse e Dominik Paris (super-G e discesa), il campione juniores Max ...

La quinta vittoria stagionale è probabilmente la più bella per Federica Brignone , capace di trionfare nel gigante di Are grazia ad una seconda manche semplicemente perfetta. Sembrava quasi ... (oasport)

Dramma dello sci alpinismo in Vallese Il capo dei soccorsi: «Quando li abbiamo trovati, erano vestiti in modo molto leggero»: «Senza giudicare nessuno: non si va in montagna con questo tempo», dice Anjan Truffer a proposito degli scialpinisti morti in Vallese. Il capo dei soccorsi di Zermatt è intervenuto sul posto.bluewin.ch

L'ansia prima di una gara di sci. Imparare a gestire paura, ambizione e adrenalina.: L'ansia che si prova prima di una gara di sci è un mix di emozioni contrastanti: l'adrenalina che scorre nelle vene, la tensione che si percepisce nell'aria, ...neveitalia

Valanga in Alto Adige si abbatte sulle piste da sci: grandi interventi in corso: Pagina inizialePanoramastava in piedi: 12 marzo 2024, 7:40Da: Riccardo StroblPremeredivisoUna valanga si è verificata su una pista da sci nel nord Italia.toscanacalcio