Sci alpino | gli italiani al via nelle gare tecniche delle Finali di Coppa del Mondo | Brignone e Bassino rinunciano allo slalom

(Di martedì 12 marzo 2024) La lunga stagione dello scista per volgere al termine, con ledelladel2023-2024 in programma a Saalbach (in Austria) da sabato 16 a domenica 24 marzo. Il calendario dell’evento si svilupperà dunque su due weekend, con il primo fine settimana dedicato alle specialitàed il secondo alledi velocità. Quest’oggi la FISI ha ufficializzato l’elenco degli atletiimpegnati questo weekend nella località salisburghese per le prove, che saranno complessivamente 7. Per quanto riguarda il settore femminile vedremo in azione soltanto Martina Peterlini (qualificata come 24ma della classifica di specialità) in, perché Federicae Marta...