Sci a bassa quota | 13 milioni dalla Regione Lombardia per l’impianto di risalita che nessuno vuole Lo “strano” caso di Piazzatorre

(Di martedì 12 marzo 2024) Prealpi Orobie, Val Brembana. Dei fasti che furono degli anni Settanta e Ottanta resta una foresta di seconde case, dai cui balconi penzolano i cartelli con scritto “vendesi”. E resta la struttura in legno che contribuì a garantire quei fasti: la stazione di partenza, a 900 metri di, della caratteristica bidonvia azzurra che portava gli sciatori in Torcola Soliva e che ora non esiste più: è stata dismessa nel 2005, quando gli impianti di, di proprietà della Sesp, sono stati chiusi. Ma laha messo a disposizione 13,8di euro per rilanciare, in provincia di Bergamo, e per costruire una seggiovia biposto sul vecchio tracciato. Partenza dal centro abitato, a 900 metri, arrivo a 1550. Un’infrastruttura che in paese la maggior parte degli ...