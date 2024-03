Schlein e Boccia in coro | “Il campo largo può funzionare | se uniti batteremo la Meloni”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 12 marzo 2024) La segretaria del Partito Democratica è convinta di riuscire a superare la Premier: “Servono candidati credibili e un progetto serio” Dalle stelle alle quasi stalle nel giro di una decina di giorni. Dall’entusiasmo, forse troppo acceso, per la vittoria della Todde in Sardegna al bagno di polvere per quanto accaduto in Abruzzo. Non è stato facile accettare il verdetto da parte di Ellyche, nonostante la sconfitta, ha un entusiasmo che sembra quasi inverosimile per quanto è capitato nelle ultime ore con la vittoria schiacciante di Marsilio, considerando il cauto ottimismo delle ultime ore prima del voto. “Abbiamo perso, ma è anche vero che in Europa è stato raggiunto l’accordo sui diritti dei lavoratori delle piattaforme, una battaglia nostra e dello stesso Nicolas Schmit, il commissario al Lavoro che è anche il candidato del Pse alla guida della Commissione Ue“, ...