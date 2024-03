“Sceglie pure lei” Ida Platano | eliminazione a sorpresa a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024), di tutto e di più nella nuova registrazione. Lunedì 11 marzo è infatti andata in scena una nuova puntata del dating show che, grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, è già fuori per i telespettatori più curiosi o comunque più impazienti di sapere come si evolveranno certe situazioni. Come quella di Brando che, a quanto dice il blogger, non ha ancora fatto la sua scelta. In studio erano assenti sia il tronista che le corteggiatrici Beatriz e Raffaella e a questo punto la tanto attesa scelta dovrebbe tenersi nella prossima registrazione. Nell’ultima, comunque, ha avuto inizio anche il percorso del nuovo tronista. Daniele, infatti, avrebbe iniziato a conoscere alcune delle sue corteggiatrici, portandone in esterna due ed eliminandone una. Leggi anche: “Ha passato un biglietto a Mario”.e ...