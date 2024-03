Sarri si è dimesso! Terremoto in casa Lazio dopo il ko con l’Udinese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Mauriziosi èdal ruolo di allenatore della. Come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia clamorosa in. Un vero e proprioarrivato all’indomani del ko contronel posticipo della 28ª Giornata di Serie A giocatasi ieri sera. Una situazione, quella della, che da tempo era piuttosto tesa. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 4 sconfitte e una sola vittoria. Un rendimento ben al di sotto degli obiettivi stagionali e della passata stagione. In mezzo anche l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, avversario di certo non alla portata dei biancocelesti, ma che ha tolto ulteriore fiducia all’ambiente. Con soli 40 punti raccolti in 28 giornate, laè ...