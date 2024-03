Sarri si è dimesso | la Lazio cambia | i nomi per la panchina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) La. Maurizioha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del club biancoceleste. La società secondo quanto si apprende le ha accettate. Il tecnico toscano aveva un contratto fino al 2025. Diversi iche stanno circolando per lalaziale. Si parla di Igor Tudor e degli ex Massimo Oddo, Miro Klose e Christian Brocchi. Tommaso Rocchi sta dirigendo l'allenamento della squadra in ritiro ma non sarebbe tra i"caldi" per lalaziale per il resto della stagione. Le dimissioni disono arrivate all'indomani della sconfitta all'Olimpico contro l'Udinese per 2-1 che allontana ulteriormente la squadra dall'Europa.