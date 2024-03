Sarri si è dimesso | il tecnico lascia la Lazio ma la società valuta ?Ipotesi Rocchi o Klose ?traghettatore?

15.55 Clamoroso in casa biancoceleste: Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni. In seguito alla sconfitta casalinga subita contro l'Udinese, la quarta nelle ultime cinque partite, l'allenatore ... (televideo.rai)

lazio, accettate le dimissioni di Sarri: La Lazio ha accettato le dimissioni presentate da Maurzio Sarri. Ora si cerca il suo sostituto per la panchina. Tommaso Rocchi e Igli Tare sono i ...sportmediaset.mediaset

Napoli, qualche tifoso sogna la "strana" coppia: "Forza De Laurentiis, sono liberi": Il riferimento è all'esonero di Rafa Benitez dalla guida tecnica del Celta Viga e alle dimissioni rassegnate da Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. I supporters campani sognano la "strana" ...areanapoli

Serie A top e flop 28ª giornata, pagelle cattive: Juve, Koopmeiners senza cuore. Sarri e D'Aversa giubilati: Per il resto è la giornata degli allenatori saltati, ben due. Per Sarri che alza bandiera bianca, c’è D’Aversa che ha alzato, troppo, la testa contro Henry. Questo e molto altro come sempre come al ...sport.virgilio