Sarri si è dimesso | il tecnico lascia la Lazio e Lotito cerca il nuovo allenatore | ipotesi Rocchi o Klose ?traghettatore?

L'avventura di Maurizio Sarri alla Lazio è arrivata al capolinea. dopo l'eliminazione d alla Champions League per mano del Bayern Monaco e le due sconfitte consecutive in campionato in... (leggo)

Situazione incredibile in casa Lazio: Sarri dimesso, Martusciello…: Situazione davvero incredibile in casa Lazio: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della squadra biancoceleste, mentre il suo staff si trova ancora nel centro sportivo di Formello, a lavoro con la ...lazionews24

Sarri, addio alla Lazio: da Anna Falchi a Osho, tifosi vip divisi su dimissioni: Lì si sarebbe dovuto dimettere. Sarri non mi è mai piaciuto, il suo gioco mitizzato l'ho visto al massimo in tre partite, per me è un allenatore sopravvalutato". Stefano Pantano: "Sarri si è preso ...adnkronos

Serie A, rischia anche Di Francesco Arriva la risposta ufficiale: Dopo D'Aversa licenziato dal Lecce e Sarri che si è dimesso dalla Lazio,m c'è un'altra panchina in crisi Gli ultimi risultati del Frosinone hanno messo in dubbi il futuro di Eusebio Di Francesco. Ma ...torinogranata