Sarri ha sbagliato | Lotito più di lui Ma è mai esistito il sarrismo dopo i fasti di Napoli?

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma santa e dannata alla fine ha bruciato anche Maurizio: le dimissioni del tecnico della Lazio sono maturate 56 giornil’esonero di José Mourinho sull’altra sponda del Tevere. Un percorso parallelo, quello dei due tecnici delle squadre romane, naufragati di fronte alle colonne d’Ercole della terza stagione, quella che storicamente, nel calcio, fa il verso alla crisi matrimoniale del settimo anno. I fischi e la contestazione dell’Olimpicoil ko della Lazio con l’Udinese, quarta sconfitta di fila Champions compresa, conin tribuna a scontare la squalifica, sono stati la classica ultima goccia: l’addio era nell’aria da tempo. Otto mesi hanno cancellato il secondo posto in campionato del 2022-2023 e il ritorno in Champions: nel calcio ieri è già lontano e ci vuole poco a cancellare il ...

MANCHESTER UNITED - Diallo: "Ho disattivato i miei account social per il ramadan": Amad Diallo ha deciso di concentrarsi totalmente sul Ramadan. Il calciatore del Manchester United ha spiegato la propria scelta su Snapchat. "Ho disattivato i miei social media per un mese solo per co ...napolimagazine

Serie A top e flop 28ª giornata, pagelle cattive: Juve, Koopmeiners senza cuore. Sarri e D'Aversa giubilati: Ha sbagliato e pure troppo. Ha chiesto scusa, forse un po’ tardi. Ma tant’è. Serva da monito. Quando la partita finisce, finisce. Meglio andare negli spogliatoi, Allegri insegna. Altrimenti si rischia ...sport.virgilio

DIRETTA Sarri - Presentate le dimissioni: i possibili sostituti: AGGIORNAMENTO 15.43 - Sono due i nomi in pole per sostituire Sarri sulla panchina della Lazio. Avanti a tutti c'è Tommaso Rocchi, l'ex capitano e attualmente ...lalaziosiamonoi