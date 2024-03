Sarri dimissioni | Klose | «Pronto per allenare la Lazio»

(Di martedì 12 marzo 2024), parla: «Panchina? Nessun contatto, ma se chiamassero…» Le dichiarazioni dell’ex bomber dellaInserito tra la lista dei papabili successori di Maurizioper la panchina della, l’ex bomber di Serie A Miroslavha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Iola? Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma se mi chiamassero prenderei subito l’aereo e domani sarei già a Formello»

In molti ringraziano il tecnico per i due anni alla guida dei biancocelesti, ma c'è anche chi lo critica. E la notizia irrompe anche alla Camera Deputati, vip, personaggi dello spettacolo. La ... (sbircialanotizia)

L'addio del tecnico toscano dopo due anni e mezzo sulla panchina della Lazio . Diversi i nomi che stanno circolando per sostituirlo: si parla di Igor Tudor e degli ex Massimo Oddo, Miro Klose e ... (iltempo)

Sarri, addio alla Lazio: da Anna Falchi a Osho, tifosi vip divisi su dimissioni: Deputati, vip, personaggi dello spettacolo. La notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio irrompe tra i tifosi biancocelesti eccellenti. Da Anna Falchi a Osho, da Enrico ...adnkronos

Rivoluzione Capitale: Lazio e Roma cambiano allenatore, da quanto non accadeva: Prima Mourinho e poi Sarri. Fuori entrambi: sia Roma che Lazio hanno cambiato guida tecnica nel giro di pochi mesi. Da una parte l'esonero e dall'altra le dimissioni. Modi diversi di ...lalaziosiamonoi

Lazio, al posto di Sarri per ora c'è Martusciello. Lotito ha in mente due nomi: Maurizio Sarri ha lasciato verso le 17 il centro sportivo della Lazio a borda della sua auto. Qualche ora prima le dimissioni dopo un colloquio con il direttore sportivo, Angelo Fabiani. Il tutto in ...areanapoli