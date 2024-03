Sarri dà le dimissioni dalla Lazio | un ex Inter debutta al suo posto?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) La notizia del pomeriggio sono lepresentate da, che ha deciso dirompere la sua esperienza alla. Per la successione al momento il favorito è un ex. IL RITORNO – Maurizioha presentato le sueda allenatore della, dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese e un periodo molto negativo. Una notizia inattesa, nonostante i biancocelesti stessero crollando e non certo da oggi. Claudio Lotito è dato in arrivo al centro sportivo di Formello, per prendere in mano la situazione. Radio Radio, dopo aver lanciato l’annuncio delledi, fa sapere che queste sono anche state accettate. Quindi manca solo il comunicato ufficiale, col tecnico scelto a giugno 2021 ...