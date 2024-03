Santa Marinella | procedono i lavori alla stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – “Come previsto dal programma e come ci hanno assicurato nell’ultimo incontro che abbiamo avuto con i responsabili della RFI, la società del gruppo Ferrovie dello Stato, e dGEMA S.r.l., l’impresa che si occupa dei, si sta procedendo con gli interventi che entro dicembre consegnerannonostra città una nuova ed efficiente. Nei giorni scorsi è stata rimossa la tettoia fatiscente che era riservata a biciclette e ciclomotori, per consentire le operazioni di creazione della nuova via di accesso e la sistemazione della piazza antistante”. E’ quanto dichiara il sindaco Pietro Tidei. “Seguiamo attentamente ogni operazione, – spiega il Sindaco – offrendo la massima collaborazione e confidando nella pazienza dei tanti cittadini e ...