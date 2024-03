Sanità | Giuliano UGL | “Basta aggressioni | gli operatori vanno protetti”

Sanità, Giornata contro la violenza su operatori. Giuliano (UGL): "Sono patrimonio del SSN. Curiamoci di loro con fatti concreti": Loro ci curano, noi tutti siamo obbligati a curaci di loro' conclude Giuliano.

Posti letto Covid gonfiati, a giudizio ex manager in Calabria. I NOMI: ...ha rinviato a giudizio l'ex rettore dell'Università Magna Graecia e tre ex manager della sanità per ... Gli imputati sono Giuseppe Giuliano ex commissario straordinario del policlinico universitario ed ...