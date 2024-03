Sanità | domani convegno Acop a Roma su servizi sanitari in appalto

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 mar. (Adnkronos) –alle ore 15 presso la sede di Confcommercio aorganizza ilin’. “L?associazione coordinamento ospedalità privata -si legge in una nota- apre riflessione critica sulla legge 118/2022 che, introducendo procedure di gara selettiva per l?accreditamento delle strutture di ricovero e cura, mette in discussione i principi su cui si fonda il d.lgs. 502/92 relativi ad uno liberamente erogato da strutture a gestione pubblica e privata, in un contesto regolato e controllato dallo Stato, secondo i canoni delle concessioni di pubblicoo”.Ad introdurre ilMichele Vietti Presidente ...

VENEZIA - L?appuntamento è per Domani alle 14 al piano nobile di Palazzo Balbi: un altro giro di valzer per i Direttori generali del Veneto. Il presidente Luca Zaia nomine rà... (ilgazzettino)

VENEZIA - L?appuntamento è per Domani alle 14 al piano nobile di Palazzo Balbi: un altro giro di valzer per i Direttori generali del Veneto. Il presidente Luca Zaia nomine rà... (ilgazzettino)

Come vincere (per finta) le elezioni e vivere felici: ...e culture in cui una piccola croce oggi può far cadere l'oscuro regno di Mordor della destra domani.vicino alla Hitler - Jugend e li si accusa - sempre! - di aver distrutto la scuola e la sanità, ...

Dl Pnrr. I dubbi delle Regioni su rimodulazione fondi per la sanità: 'Problemi di costituzionalità e servono nuove risorse': Domani ci sarà una riunione straordinaria della Commissione Salute per fare il punto sulla situazione in vista anche dell'audizione delle Regioni in Commissione alla Camera.