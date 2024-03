Sangio | la forza del gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) SAN GIOVANNI Lavannese ha ufficialmente cambiato passo. Dopo un girone di andata totalmente insufficiente e la nota rivoluzione attuata nel mercato invernale, ilazzurro sta raccogliendo settimana dopo settimana punti molto importanti per la permanenza in categoria. Per rendere chiara l’idea, in otto giornate di ritorno fin qui giocate il Marzocco ha raccolto tre punti in più rispetto a tutto il girone d’andata ma il bello viene proprio adesso, confermarsi settimana dopo settimana a partire dalla gara di domenica prossima a Sansepolcro che rappresenterà uno scontro molto importante per le zone basse di graduatoria. Facendo però un passo indietro, al successo per 2-0 sul Tau, Atos Rigucci si complimenta con i suoi: "È stata ottenuta una vittoria al cospetto di un avversario che, già alla vigilia della gara, ho definito molto forte per la ...