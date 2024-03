Sandro Iacometti | rivoluzione sulle cartelle esattoriali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Qualche buontempone oggi proverà a raccontarvi che il governo vuole varare l'ennesimo condono. La realtà è che l'esecutivo, seguendo i suggerimenti degli organismi internazionali e le soluzioni che il capo della Riscossione Ernesto Maria Ruffini continua ad invocare invano da quando governava il centrosinistra (era sempre lui al comando), ha deciso per la prima volta da decenni di prendere di petto una delle principali grane del nostro sistema fiscale: i 1.200 miliardi dinon riscosse (e non più riscuotibili nel 92% dei casi) che ingolfano e paralizzano l'attività degli uffici. Un magazzino stratosferico accumulato dal 2000 ad oggi che nessuno finora è stato in grado di aggredire. Il tentativo messo in atto dal governo con l'ennesimo (il decimo) decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, che procede spedita come un ...