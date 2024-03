San Valentino Torio | trovata arma utilizzata per la commissione di un grave reato

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella mattinata di venerdì 8 marzo la Polizia di Stato, coordinata da questa Procura della Repubblica, ha rinvenuto, in un campo incolto adiacente alla chiesa di Santa Maria delle Grazie nel Comune di San, un’per ladi un. La pistola corrisponderebbe a quellail 19 giugno 2023 da un uomo, attualmente imputato per il ferimento di una persona (classe 1975). Secondo l’addebito formulato a suo carico da questo Ufficio l’uomo, dopo un primo acceso confronto con la p.o., in occasione di un secondo incontro avrebbe estratto la pistola, esplodendo alcuni colpi all’indirizzo della vittima, attingendola ad un ginocchio. Per tali fatti, a decorrere dal 31 gennaio scorso l’uomo. è sottoposto ...

