San Giovanni a Teduccio | agguato a un ingegnere che era stato collaboratore di giustizia | ucciso a colpi di pistola al volto

(Di martedì 12 marzo 2024) Salvatore Coppola,ed exdi, èin undiala San, a Napoli. L’omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato DECO in corso Protopisani. Coppola in passato aveva operato per il clan Mazzarella gestendo il riciclaggio di denaro. Diventatodi, aveva vissuto sotto regime di protezione ed era tornato nella sua città e nel suo quartiere d’origine in tempi recenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

