San Giorgio del Sannio | Giovanni Cacciano nominato Commissario del Circolo PD

Tempo di lettura: 3 minutiNel 2023 ogni giorno in Italia, 85 donne sono state vittime di reato (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking). Il numero delle vittime di sesso femminile ... (anteprima24)

La nave dei libri per Barcellona: Presentato il programma della crociera letteraria che, giunta alla sua dodicesima edizione, si rinnova con nuove collaborazioni che guardano all’Europa. Eugenio Bennato, Gabriella Genisi, Giampaolo ...dazebaonews

Morciano: Fiera di San Gregorio. Nuvola e Catch-Dolle sono le “regine” del Foro Boario: I migliori allevatori della Romagna si sono dati appuntamento questa mattina a Morciano di Romagna. Al parco urbano del Conca sono andati in scena gli appuntamenti del Foro Boario, che rievocano le mi ...chiamamicitta

Nel weekend arriva la 22esima edizione primaverile di Modena in Fiore: Modena in Fiore, considerata una delle tappe più importanti in Italia, arriva alla 22°edizione: sabato 16 e domenica 17 marzo, in tutto il centro storico. Via del Taglio e largo San Giorgio, Piazza de ...modenatoday