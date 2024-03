San Cristoforo | controlli ad un caseificio abusivo | sequestrata l’attività e denunciate due persone

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 È stata una operazione congiunta, quella portata avanti dai Carabinieri del NIPAAF, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Catania, unitamente ai militari della Stazione di Piazza Dante e ai colleghi del NAS, con il supporto del personale del NORAS (Nucleo Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Sicilia), che ha permesso di scoprire uncompletamentenel popolare quartiere di Sandi Catania e quindi a denunciare 2 uomini catanesi, uno di 22 e l’altro di 23 anni, pregiudicato, “per frode nell’esercizio del commercio, furto aggravato di energia elettrica, commercio di sostanze alimentari non genuine, nonché scarico non autorizzato di reflui industriali”. In particolare, l’ispezione è scattata a seguito di una mirata attività ...

"L’esploratore Carlo Piaggia merita la targa commemorativa in Fillungo": Più precisamente in via Fillungo, al primo piano di un palazzo a ridosso della chiesa di San Cristoforo, il cui ingresso abitativo oggi è collocato tra il numero 16 e 18 della stessa via; proprio ...lanazione

Terremoto, da Portici a Torre del Greco a Napoli paura e gente in strada: «Il letto si muoveva, le pentole si spostavano»: Via Immacolata, via Poli, la zona del mercato, ma anche via Diaz, via San Cristoforo e via Libertà. Le chiamate di allarme dalla zona di Portici per la scossa di terremoto avvertita nel tardo pomerigg ...informazione

Ireland Week 2024 a Milano, cosa succede nella divertente settimana irlandese di San Patrizio: La festa di San Patrizio è alle porte e il 10 marzo ha preso il via la terza edizione dell’ Ireland Week a Milano .Fino al 17 marzo, giorno del santo in cui i pub irlandesi di MIlano diventano luoghi ...sportoutdoor24