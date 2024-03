Sampdoria Ascoli 2-1 | una sconfitta che fa male Ora Castori è a rischio

(Di martedì 12 marzo 2024) Genova, 11 marzo 2024 - L'crolla sul più bello dopo aver accarezzato addirittura la possibilità di portare a casa l'intera posta in palio. I bianconeri contro la Samp si fanno rimontare e finiscono ko per 2-1 nel posticipo del Ferraris. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo cambio di panchina con l'esonero di. I vertici del club stanno già operando delle attente valutazioni in merito. In caso di avvicendamento, tra le varie ipotesi operabili, prenderebbe piede anche la soluzione interna con la squadra affidata al tecnico della Primavera Ledesma. Quella di Genova sembrava essere la serata giusta per cambiare marcia nonostante nuove problematiche di assenze. Il match che avrebbe dovuto segnare il ritorno in campo di Botteghin riserva una brutta sorpresa nelle ore antecedenti all'incontro. Il brasiliano è costretto al forfait per ...

