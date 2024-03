Salvatore Ferragamo SpA tra le prime 40 aziende quotate con migliori pratiche Esg

(Di martedì 12 marzo 2024)S.p.A. comunica il rientro, a partire dal 18 marzo 2024, nell’indice MIB ESG di Euronext, il paniere Environmental, Social and Governance dedicato alle blue-chip italiane che individua le40che presentano leESG. Il ritorno dinel MIB ESG testimonia la determinazione con cui l’Azienda persegue la propria strategia di sostenibilità integrata nel proprio modello di business. Il Gruppo si è dotato sin dal 2017 di un Piano di Sostenibilità approvato dal Consiglio di amministrazione che ne monitora l’andamento aggiornando annualmente i target per garantirne l’avanzamento costante verso il raggiungimento dei 14 obiettivi ambientali, sociali e di governance. “Siamo orgogliosi di far parte ...

