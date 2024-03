Saluti romani e bimbo vestito da balilla a Predappio | la Procura chiede 12 rinvii a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024)(Forlì), 12 marzo 2024 – Itornano nel mirino dei pm: stavolta sono 12 gli imputati che ladi Forlì ha individuato per il raduno di nostalgici del centenario della marcia su Roma, il 30 ottobre 2022, anel Forlivese, città natale di Benito Mussolini, che ospita pure la sua tomba. Ed è proprio davanti al tempio eretto al duce che si sarebbero consumati i reati contestati ai dodici coinvolti. Per l’accusa gli indagati avrebbero violato un paio di commi specifici delle due normative che disciplinano il divieto di ricostituzione del partito fascista o l’incitamento alla discriminazione. La prima è la legge Scelba del 1952; la seconda è il decreto 122 del 1993, nota come legge Mancino. Nel mazzo degli accusati, anche i genitori di un ragazzino di 13 anni, ...