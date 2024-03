Salto con gli sci | Trondheim 2024 | Kvandal vince dal trampolino HS105 | Sieff diciassettesima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) La padrona di casa Eirin Mariasi aggiudica la gara daldella tappa di Coppa del Mondo dicon gli sci di, in Norvegia. 256 punti per la norvegese, che non ha così lasciato scampo alla rivale: suo il secondo migliordel primo round, secondo miglioranche nella seconda manche, e tanto basta per piazzarsi davanti alla favorita austriaca Eva Pinkelnig, dietro di appena 0.6 punti, e a Nika Kriznar, la slovena, che conduceva dopo il primoma che invece sale sul terzo gradino del podio. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è Annikacon il suo diciassettesimo posto: purtroppo, però, c’è del rimpianto, visto che era decima dopo la prima manche, perde così sette posizioni ...