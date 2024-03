Salto con gli sci | Kvandal raddoppia e conquista anche Trondheim | Annika Sieff nelle 20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Eirin Maria, dopo aver vinto a Oslo, si ripete a. Sul trampolino normale (HS105) della città della contea di Trøndelag, la norvegese classe 2001 s’impone in una comeptizione che, al pari di quella maschile, vive su distacchi strettissimi. In particolare, per lei salti da 96 e 98.5 metri per 122.7 e 133.3 punti, che ne valgono 256 totali. Il podio è tutto nello spazio di otto decimi. A 255.4 arriva l’austriaca Eva Pinkelnig, leggermente meno aiutata dalla compensazione nella seconda serie, mentre rimane due decimi più indietro Nika Kriznar. La slovena, prima nella serie iniziale, paga piccolissime imperfezioni nella seconda e chiude a 255.2. Tanto le basta, ad ogni modo, per tenersi dietro sia la canadese Alexandria Loutitt (253.9 e unicodella seconda serie sopra i 100 metri, nello specifico 101.5) che la ...