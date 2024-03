Salpata nave Open Arms per aiuti a Gaza

(Di martedì 12 marzo 2024) 9.03 Ha lasciato Cipro alla volta diladella Ongcon 200 tonnellate diumanitari per la popolazione palestinese. Lautilizzerà per prima il corridoio umanitario annunciato dall'Ue, spiega la portavoce della Ong, Laura Lanuza. Il carico comprende riso, farina e proteine. La missione è finanziata in gran parte dagli Emirati Arabi Uniti.

