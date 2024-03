Salerno | GdF dona oltre 1 500 litri di gasolio al Comando dei Vigili del Fuoco

(Di martedì 12 marzo 2024) Importante iniziativa dei militari delProvinciale della Guardia di Finanza di. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo dihanno destinato alProvinciale dei VV.FF. 1.500di “” per autotrazione che sarà impiegato per movimentare i mezzi operativi e di soccorso del “115”,ad essere utilizzato nelle attività di assistenza e di aiuto nell’ambito dei propri compiti Istituzionali a tutela della collettività. Il provvedimento di confisca e di destinazione delin sequestro nei confronti di una società di trasporti salernitana è stato disposto dal Tribunale di, a seguito di un’articolata attività effettuata dai finanzieri nel settore delle “accise”. Tale attività viene ...

