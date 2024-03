Salerno | emergenza sicurezza | spari a Sant’Eustachio

(Di martedì 12 marzo 2024) Un problema che ancora affligge le strade di. La città campana ha ancora una volta un’sotto il punto di vista della. L’ultimo episodio, infatti, si è verificato la notte tra domenica e lunedì nel quartiere. Come riportato oggi dal quotidiano “Le Cronache“, stando a quanto emerso finora, infatti, ignoti avrebbero sparato colpi di arma da fuoco verso il portone d’ingresso di un palazzo di via Fratelli Bandiera. Al momento, ancora non si conoscono gli autori né il movente su cui indagano gli uomini della Polizia di Stato di. Sul posto è subito arrivata anche la scientifica per i rilievi del caso. L’unica certezza, al momento, sono i colpi di pistola: sei. Forse, potrebbe essere stato un atto intimidatorio. Al momento, però, non si esclude nessuna ...

