Salernitana | i flop della stagione

La situazione di classificaapre per forza di cose delle ampie riflessioni in casa granata. Tanti i calciatori che hanno deluso le aspettative, ma allo stesso tempo anche una proprietà che non ha saputo dare risposte forti nel momento necessario. I diversi cambi in panchina nel corso dell'annata non hanno migliorato nulla se non gettato ancor più nel caos una situazione tragica già alla fine del girone d'andata di questa Serie A. La situazione di classifica e le indicazioni delle scommesse sportive sul web considerano oramai laquasi certamente destinata alla retrocessione in Serie B. Un epilogo che difficilmente potrà essere evitato: dopo 27 giornate, la formazione di Antonio Candreva e compagni ha trionfato in sole 2 occasioni, pareggiato 8 sfide e perso ben 17 incontri.