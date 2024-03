Sabatini | «Inter | non sei al sicuro Un ritorno importantissimo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo Sandro, nonostante la vittoria per 1-0 a San Siro, l’non è alcontro l’Atletico Madrid. Sottolineando, a Sport Mediaset, unper gli spagnoli.IMPORTANTE – Sandroanalizza in questo modo Atletico Madrid-, mettendo soprattutto in luce un recupero fondamentale per la squadra di Diego Simeone: «L‘andata avvantaggia l’ma non la mette al. L’impressione è che la partita arrivi in un momento positivo per l’e non tanto positivo per l’Atletico Madrid. Tutti questi discorsi poi vanno rapportati all’di Antoine Griezmann».-News - Ultime ...