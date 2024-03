Running | Scarpadoro 2024 | superati i 2 000 iscritti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono già oltre 2.000 glialla 17esima, in programma a Vigevano domenica 17 marzo. Si tratta di un netto aumento delle iscrizioni rispetto alle due precedenti edizioni dell’era post Covid e c’è tempo ancora fino alla mezzanotte di giovedì 14 marzo tramite il portale ENDU, mentre per la 10K e la 5K, oltre all’iscrizione online, ci si potrà iscrivere anche sabato 16 marzo allo stadio Comunale Dante Merlo (dalle ore 14), salvo esaurimento pettorali. Chiuse invece le iscrizioni nel negozio Fox Sport di Vigevano. La partenza è prevista per tutti alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo. I primi a partire saranno i concorrenti della mezza maratona e della 10K, mentre i partecipanti della 5K partiranno subito dopo. Nella mezza maratona, Andrea Soffientini cerca il tris. Il portacolori della ASD Dinamo Sport ha vinto la scorsa ...