Rubano un furgone pieno di mozzarelle | inseguimento da film con i carabinieri | 3 arresti nel Napoletano

Corsico (Milano) – Hanno provocato un incidente e sono fuggiti: la polizia locale è sulle tracce dei due uomini in fuga. I pirati erano a bordo di un furgone rubato e hanno travolto una Fiat 500 ... (ilgiorno)

Lipomo (Como), 27 febbraio 2024 – Per rintracciare i due ladri, i carabinieri del Radiomobile di Como hanno seguito i panini persi dal furgone , sparpagliati in tutto il paese. Sono così arrivati a ... (ilgiorno)

Marigliano, Rubano furgone con latticini: inseguimento per le strade della città e 3 arresti: MARIGLIANO - Inseguimento nelle strade di Marigliano. 3 persone arrestate dai Carabinieri A prima vista sembra la scena di un b-movie americano, a guardarla bene è l’istantanea di un turno pomeridiano ...marigliano

Rubano un furgone carico di latticini e scappano dai carabinieri: arrestati dopo un inseguimento: MARIGLIANO – Hanno approfittato del momento dello scarico per salire sul furgone e scappare via. Arrestati dopo un inseguimento. È accaduto a Marigliano dove per diversi chilometri hanno sfrecciato il ...ilmeridianonews

Rubano furgone carico di latticini, arrestati: Finiscono in manette in tre già noti alle forze dell'ordine. Fermati dai carabinieri a Marigliano al termine di un inseguimento ...rainews