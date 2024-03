Ruba alcolici da centro commerciale e minaccia addetto sicurezza con siringa sporca di sangue | arrestato georgiano

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun 34enne di origini georgiane perché ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un notodi Taranto per la segnalazione, giunta al 113 della Sala Operativa, di furto all’interno del supermercato. Dalle informazioni apprese dal personalealladel supermercato che il soggetto, dopo averto alcune bottiglie diall’interno del supermercato ed averle nascoste in una borsa schermata per eludere la barriera antitaccheggio, si è presentato alle casse pagando un fardello di acqua, dopodiché si è diretto all’uscita. L’alla, che era ...