Rosy Chin seconda finalista | percentuali e nominati della 43esima puntata dell’11 marzo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 12 marzo 2024) E'ladell' edizione del Grande Fratello. Nessuna grossa sorpresa, nel corso del primo appuntamento settimanale all' insegna del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Al termineabbiamo anche scoperto i nomi deia rischio eliminazione. SecondoGrande Fratello: chi è Come ogni appuntamento, nel corsonuovadel Grande Fratello non sono mancati i colpi di scena. Nessuna sorpresa però sul nome. Tra Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella e, il ...