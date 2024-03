Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello 2023

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo ben sei mesi di permanenza nella Casa, per gli inquilini è giunto il momento di scoprire il nome del secondodell’edizione. Quale fra Paolo, Letizia, Anita eavrebbe ottenuto il favore del pubblico? Alfonso ha aperto il collegamento e ha invitato gli Inquilini a poggiare le spalle contro il Led. I nomi di Paolo e Anita sono stati esclusi per il momento, lasciando in lizzae Letizia come aspiranti finaliste. Chi sarebbe stata laad unirsi a Beatrice? Con le luci abbassate, il momento della verità è arrivato.è diventata ladel. Il risultato è stato annunciato dal marito Paolo, che è apparso su uno schermo attraverso una videochiamata per ...