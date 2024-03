Rosa Villain live performance allo store Apple via del Corso a Roma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 12 marzo 2024) Il 21 marzo incontro speciale presentato daMusic in occasione delle celebrazioni dell’International Women’s Month– Giovedì 21 marzo, Rosesarà la protagonista del nuovo evento musicale Today atorganizzatoVia del. Durante lo speciale incontro presentato daMusic, i fan potranno scoprire una delle artiste più originali del panorama italiano, amata per la sua energia esplosiva e la sua interpretazione del presente. Moderato da Alice Valeria Ori, giornalista e autrice, questo incontro pensato daMusic in occasione delle celebrazioni per l’International Women’s Month racconterà l’artista attraverso la sua musica e il ...