Romizi | la destra boccia proposte per il sociale | centri di aggregazione ignorati in Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 12 marzo 2024) Inlaconferma che l’unico ‘’ che interessa può essere al limite il… movimento. Non idi” “Sono innanzitutto orgoglioso di essere stato il presentatore indell’unica proposta di iniziativa consiliare discussa in questo mandato. Perciò mi sento di ricordare ai colleghi consiglieri comunali che non siamo costretti a discutere solo le pratiche di Giunta ma che abbiamo a disposizione questo strumento per provare a incidere sulla politica e sull’amministrazione locali. La delibera illustrata è stata frutto di un lavoro importante, condiviso con i protagonisti della stessa, ovvero idi, e che si è avvalso ...