Roma | negoziante colpito da una bottigliata in testa | 27enne arrestato per rapina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 marzo 2024), tentatacon aggressione. La vicenda in un esercizio commerciale del Pigneto: intervengono i Carabinieri. Pronto intervento della pattuglia di piazza Dante – Ilcorrieredellacitta.comL’ingresso furtivo per poi scatenare il colpo che doveva essere un’operazione lampo. Alla base di tutto la voglia di undi fare cassa. Questo ha spinto il giovane di origini romene a prendere di mira un esercente in piazzale Prenestino. Tutto in pochi istanti che al titolare del bar sono sembrati una vita. Il ragazzo, senza fissa dimora, entra e mostra l’intenzione di voler assaggiare degli alcolici.alcune bottiglie: le rimira, maneggia i tappi. Tocca il collo del prodotto. Un whiskey, una grappa, poi il rum. Spumante, prosecco e champagne. Senza remore. Poi prende il gruzzolo di alcolici scelti e tenta la ...