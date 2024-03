Roma | l'Uefa apre un'indagine per la gara col Brighton | ecco il motivo

Secondo quanto riferito da The Athletic , il Brighton avrebbe presenta to un ricorso all’ Uefa per due fatti riguardanti la partita contro la Roma , match di andata degli ottavi di finale di Europa ... (sportface)

Brighton, il tifoso accoltellato: "Sono spuntati dal nulla, poi botte, calci e coltelli": Parla l'inglese ferito a Roma prima della sfida di Europa League: "Ero tornato indietro ad aiutare due amici, faccio arti marziali e so difendermi. Ritornare in Italia No, ho imparato la lezione" ...gazzetta

L’intervista di Tiago Pinto: “Difficile lavorare con Mourinho. Sul futuro…”: Tiago Pinto è pronto a ripartire. Dopo le positive esperienze al Benfica e alla Roma (una Uefa Conference League vinta e una finale di Europa League giocata nella scorsa stagione), il dirigente ...tag24

RIGORI, Il no di Belotti e la suggestione Beltran: Sono giorni in cui, negli ambienti viola, non si fa altro che parlare di rigori: dei 4 falliti consecutivamente, dei 5 su 6 sbagliati dal primo gennaio scorso. E di come si possa abbattere ...firenzeviola